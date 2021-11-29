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23 декабря, 17:33
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Меньше недели остается до одного из главных праздников для калмыков

Меньше недели остается до одного из главных праздников для калмыков

Уже 29 декабря мы отметим Зул, который знаменует наступление нового годового цикла.

В этот день готовят щедрое угощение, и хотя, по значимости Зул для калмыков приравнивается к Новому году, обычно кулинарных изысков на столе нет. Угощение представляет собой традиционные блюда калмыцкой кухни, среди которых нужно отметить обязательное – борцоки.

Жарят их накануне праздника, чтобы дом наполнился вкусными запахами. Вечером того же дня подношение ставят на алтарь, зажигают лампадку и, перебирая четки, читают молитвы.

Знаменитые калмыцкие борцоги – визитная карточка национальной кухни степняков. Поклонников этого блюда немало и за пределами республики. Калмыцкие борцоги, по праву, завоевали признание самых искушенных гурманов и входят в десятку лучших сладостей народов России. У каждой хозяйки свой «фирменный» рецепт приготовления любимого национального блюда, обычно, он держится в секрете и передается от матери к дочери - из поколения в поколение.

Мы же, в преддверии Зул, хотим предложить вам приготовить традиционное праздничное блюдо по одному из наиболее популярных рецептов. 

Для приготовления нам понадобится:

 кефир – 300 мл;
 сливочное масло – 100 г;
 соль и сода – по 1 ч. л.;
 одно яйцо;
 сахар – 3 ст. л.;
 мука – 600 г;

 растительное масло для обжаривания

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Вбиваем яйцо, соль, сахар и смешиваем

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Добавляем кефир, сливочное масло 

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Добавляем соду

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Добавляем муку, замешиваем мягкое, не очень крутое тесто

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Оставляем тесто "отдыхать" на 1-1,5 часа

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Через указанное время часть теста раскатываем, режем на полоски

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Приступаем к формовке

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Обжариваем борцоги в большом количестве масла до золотистого цвета

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Приятного аппетита!

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