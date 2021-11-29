Меньше недели остается до одного из главных праздников для калмыков
Уже 29 декабря мы отметим Зул, который знаменует наступление нового годового цикла.
В этот день готовят щедрое угощение, и хотя, по значимости Зул для калмыков приравнивается к Новому году, обычно кулинарных изысков на столе нет. Угощение представляет собой традиционные блюда калмыцкой кухни, среди которых нужно отметить обязательное – борцоки.
Жарят их накануне праздника, чтобы дом наполнился вкусными запахами. Вечером того же дня подношение ставят на алтарь, зажигают лампадку и, перебирая четки, читают молитвы.
Знаменитые калмыцкие борцоги – визитная карточка национальной кухни степняков. Поклонников этого блюда немало и за пределами республики. Калмыцкие борцоги, по праву, завоевали признание самых искушенных гурманов и входят в десятку лучших сладостей народов России. У каждой хозяйки свой «фирменный» рецепт приготовления любимого национального блюда, обычно, он держится в секрете и передается от матери к дочери - из поколения в поколение.
Мы же, в преддверии Зул, хотим предложить вам приготовить традиционное праздничное блюдо по одному из наиболее популярных рецептов.
Для приготовления нам понадобится:
кефир – 300 мл;
сливочное масло – 100 г;
соль и сода – по 1 ч. л.;
одно яйцо;
сахар – 3 ст. л.;
мука – 600 г;
растительное масло для обжаривания
Вбиваем яйцо, соль, сахар и смешиваем
Добавляем кефир, сливочное масло
Добавляем соду
Добавляем муку, замешиваем мягкое, не очень крутое тесто
Оставляем тесто "отдыхать" на 1-1,5 часа
Через указанное время часть теста раскатываем, режем на полоски
Приступаем к формовке
Обжариваем борцоги в большом количестве масла до золотистого цвета
Приятного аппетита!