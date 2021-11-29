Меньше недели остается до одного из главных праздников для калмыков

Уже 29 декабря мы отметим Зул, который знаменует наступление нового годового цикла.

В этот день готовят щедрое угощение, и хотя, по значимости Зул для калмыков приравнивается к Новому году, обычно кулинарных изысков на столе нет. Угощение представляет собой традиционные блюда калмыцкой кухни, среди которых нужно отметить обязательное – борцоки.

Жарят их накануне праздника, чтобы дом наполнился вкусными запахами. Вечером того же дня подношение ставят на алтарь, зажигают лампадку и, перебирая четки, читают молитвы.

Знаменитые калмыцкие борцоги – визитная карточка национальной кухни степняков. Поклонников этого блюда немало и за пределами республики. Калмыцкие борцоги, по праву, завоевали признание самых искушенных гурманов и входят в десятку лучших сладостей народов России. У каждой хозяйки свой «фирменный» рецепт приготовления любимого национального блюда, обычно, он держится в секрете и передается от матери к дочери - из поколения в поколение.

Мы же, в преддверии Зул, хотим предложить вам приготовить традиционное праздничное блюдо по одному из наиболее популярных рецептов.

Для приготовления нам понадобится:

кефир – 300 мл;

сливочное масло – 100 г;

соль и сода – по 1 ч. л.;

одно яйцо;

сахар – 3 ст. л.;

мука – 600 г;

растительное масло для обжаривания

Вбиваем яйцо, соль, сахар и смешиваем

Добавляем кефир, сливочное масло

Добавляем соду

Добавляем муку, замешиваем мягкое, не очень крутое тесто

Оставляем тесто "отдыхать" на 1-1,5 часа

Через указанное время часть теста раскатываем, режем на полоски

Приступаем к формовке

Обжариваем борцоги в большом количестве масла до золотистого цвета

Приятного аппетита!