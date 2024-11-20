Торжественное мероприятие, посвященное генералу Александру Чеченскому, прошло в концертном зале Элистинского дворца детского творчества.

Организаторы этого мероприятия - общественно-культурное объединение «Согласие» («Барт») во главе с руководителем Умаром Эльжуркаевым, представителем главы Чеченской Республики в РК и помощник муфтия Духовного управлении мусульман Калмыкии Аслудин Калабегов.

Александр Чеченский, прославившийся в Отечественной войне 1812 года, родом из старинного селения Алды. Генерал совершил подвиги в Отечественной войне 1812 года был награждён золотой саблей, орденами и медалями России. Слава первого чеченца-генерала сохранена: его имя увековечено в Храме Христа Спасителя в Москве, памятник ему установлен в селе Бежаницы Псковской области и в улица в Грозном названа в его честь.

Фото: Дворец детского творчества