22 ноября, 13:04
 9 °C
106,08
100,68
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
22 ноября, 09:37
НовостиСобытие

Дарья Бувенова, педагог истории и обществознания Городовиковской многопрофильной гимназии, вышла в полуфинал всероссийского конкурса «Моя история с Дневник.ру».

Дарья Бувенова, педагог истории и обществознания Городовиковской многопрофильной гимназии, вышла в полуфинал всероссийского конкурса «Моя история с Дневник.ру».

На конкурс поступило 240 работ, а в полуфинал вышли только 30 лучших участников. Конкурсанты подготовили творческие работы как Дневник.ру помогает им в образовательном процессе, а в специальной номинации «Выбор первых» рассказали об опыте участия в проектах.

До 25 ноября этого года в официальной группе «Дневник.ру» ВКонтакте проходит зрительское голосование за работы полуфиналистов. Победители будут определены на основе конкурсных критериев и количества голосов зрителей. Объявление победителей состоится 2 декабря 2024 года.

photo_2024-11-22_09-46-39

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия