Дарья Бувенова, педагог истории и обществознания Городовиковской многопрофильной гимназии, вышла в полуфинал всероссийского конкурса «Моя история с Дневник.ру».

На конкурс поступило 240 работ, а в полуфинал вышли только 30 лучших участников. Конкурсанты подготовили творческие работы как Дневник.ру помогает им в образовательном процессе, а в специальной номинации «Выбор первых» рассказали об опыте участия в проектах.

До 25 ноября этого года в официальной группе «Дневник.ру» ВКонтакте проходит зрительское голосование за работы полуфиналистов. Победители будут определены на основе конкурсных критериев и количества голосов зрителей. Объявление победителей состоится 2 декабря 2024 года.

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия