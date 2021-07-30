27 сентября, 16:54
 11 °C
85,04
72,66
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
27 сентября, 11:10
НовостиРелигия

Торжественная литургия, посвященная Воздвижению Креста Господня, состоялась сегодня в храме святой Софии

Торжественная литургия, посвященная Воздвижению Креста Господня, состоялась сегодня в храме святой Софии

 

Это один из двунадесятых православных праздников. Совершил литургию Архиепископ  Юстиниан. А накануне там же он возглавил всенощное бдение и совершил чин Воздвижения Креста.

 Появление даты связывают с завершением времени гонений на христиан, которое произошло в начале четвертого века. Она установлена в память о событии, когда мать римского императора Константина Елена нашла крест, на котором распяли Христа.

Фрагмент святыни до сих пор хранится в Храме Воскресения в Иерусалиме. В этот день принято держать однодневный пост. А на столе обязательно должны быть пироги с капустой. Кроме того, считается, что святая вода сегодня обладает сильными лечебными свойствами. Ею нужно умываться и поить больных.  

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия