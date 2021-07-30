СЕГОДНЯ ПРЕМЬЕРА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «РОССИЯ»!

Сегодня в 21:20 на телеканале «Россия» состоится премьера многосерийной детективной мелодрамы «Шуша», главные роли в которой исполнили Анастасия Панина, Иван Оганесян и Елена Коренева.

Эксперт-криминалист Александра Ладынина (Анастасия Панина) способна раскрыть любое преступление в одиночку. На первом месте у Ладыниной только работа – сослуживцы ее ценят, уважают и немного побаиваются. На личной жизни она давно поставила крест: Александра никогда не была замужем, живет вместе с мамой-математиком (Елена Коренева) и помогает ей воспитывать 13-летнего брата-непоседу. Но все меняется с появлением нового начальника убойного отдела Ильи Власова (Иван Оганесян), который знает не только детское прозвище Александры – Шуша, но и многое, о чем другие не догадываются…