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2 ноября, 07:33
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Телемост школ-побратимов Калмыкии и ЛНР

Телемост школ-побратимов Калмыкии и ЛНР

В рамках празднования Дня народного единства состоялся телемост, объединивший Элистинский лицей Калмыкии и Дьяковскую гимназию Луганской Народной Республики.

Встреча открылась гимном Российской Федерации, ребята поздравили друг друга с праздником народного единства. Лицеисты исполнили для гимназистов из ЛНР попурри калмыцких домбровых наигрышей.

Директор Элистинского лицея Софья Анжирова отметила значимость связей и дружбы между народами, основанных на уважении и сотрудничестве.

Встреча прошла в атмосфере теплого гостеприимства и общения, став ярким примером содружества и укрепления чувства единства между народами многонациональной страны.

Видео и фото: Минобрнауки Республики Калмыкия

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