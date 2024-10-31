Телемост школ-побратимов Калмыкии и ЛНР

В рамках празднования Дня народного единства состоялся телемост, объединивший Элистинский лицей Калмыкии и Дьяковскую гимназию Луганской Народной Республики.

Встреча открылась гимном Российской Федерации, ребята поздравили друг друга с праздником народного единства. Лицеисты исполнили для гимназистов из ЛНР попурри калмыцких домбровых наигрышей.

Директор Элистинского лицея Софья Анжирова отметила значимость связей и дружбы между народами, основанных на уважении и сотрудничестве.

Встреча прошла в атмосфере теплого гостеприимства и общения, став ярким примером содружества и укрепления чувства единства между народами многонациональной страны.

Видео и фото: Минобрнауки Республики Калмыкия