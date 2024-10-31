Рабочая встреча представителей Калмыкии в Минстрое РФ

В Минстрое России прошла рабочая встреча и. о. Председателя Правительства Республики Калмыкия Гиляны Босхомджиевой и заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Алексея Ересько. Во встрече также приняла участие и. о. министра ЖКХ и энергетики РК Виктория Мангутова.

Темой беседы стали проекты, связанные со строительством жилья и благоустройством населенных пунктов республики. Представители республики рассказали о строительстве в Элисте 26 домов для расселения из аварийного жилья. В Цаган Амане ведется строительство жилых дома и дом на 4 кварциты в Яшкуле.

Благоустраиваются 13 общественных и 10 дворовых территорий, реализуются два проекта по созданию комфортной городской среды. В этом году запланированы ремонты кровель в 14 многоквартирных домах и три проекта по обеспечению питьевой водой в сельских населенных пунктах.

Кроме того, разрабатывается новый национальный проект «Инфраструктура для жизни», включающий модернизацию коммунальной инфраструктуры.

Фото: Правительство Республики Калмыкия