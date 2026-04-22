Технический осмотр: когда он обязателен?
Госавтоинспекция Калмыкии разъясняет, в каких случаях диагностическая карта необходима по закону и почему важна проверка авто.
Кому обязательно проходить ТО:
1. Смена владельца. Для авто старше 4-х лет при перерегистрации карта обязательна.
2. Изменение конструкции. Тюнинг или установка ГБО требуют ТО после внесения правок.
3. Коммерческий транспорт. Такси, автобусы и грузовики проходят осмотр регулярно.
4. Выезд за границу. Карта — обязательный документ для большинства стран.
!! Важно:
Для личных авто ТО добровольный, но инспектор может проверить техсостояние на дороге при явных неисправностях.
Наличие карты ТО — решающий фактор при выплатах по ОСАГО, если ДТП случилось из-за поломки.
