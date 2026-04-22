Технический осмотр: когда он обязателен?

Госавтоинспекция Калмыкии разъясняет, в каких случаях диагностическая карта необходима по закону и почему важна проверка авто.

Кому обязательно проходить ТО:

1. Смена владельца. Для авто старше 4-х лет при перерегистрации карта обязательна.

2. Изменение конструкции. Тюнинг или установка ГБО требуют ТО после внесения правок.

3. Коммерческий транспорт. Такси, автобусы и грузовики проходят осмотр регулярно.

4. Выезд за границу. Карта — обязательный документ для большинства стран.

!! Важно:

Для личных авто ТО добровольный, но инспектор может проверить техсостояние на дороге при явных неисправностях.

Наличие карты ТО — решающий фактор при выплатах по ОСАГО, если ДТП случилось из-за поломки.

