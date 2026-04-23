23 апреля, 12:09
Новости

Печальная весть.

На 94-м году жизни скончался Герой Калмыкии, кавалер орденов Трудового Красного Знамени Василий Очиров. Вся жизнь Почётного гражданина Калмыкии и Яшкульского района была посвящена труду в сельском хозяйстве. Василий Манджиевич уже с 8 лет помогал отцу пасти скот. Вернувшись на родину после депортации, он начал трудовой путь в совхозе «Гашунский». Его животноводческая бригада не раз становилась ударником соцсоревнований, получая от 100 овцематок до 133 ягнят. За высокие достижения опытный чабан был удостоен золотых, серебряных и бронзовых медалей ВДНХ СССР. До недавнего времени он продолжал работать, передавая опыт сыну и внуку. Имя Василия Очирова для земляков остаётся примером беззаветной любви к родной земле и добросовестного труда.

