Очир Босхомджиев, выступая в личном зачёте, стал бронзовым призёром Чемпионата России по бочча среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
В парном разряде Очир Босхомджиев и Мария Елсукова подтвердили статус одних из сильнейших дуэтов страны. В турнире, проходившем в Тульской области, приняли участие ведущие атлеты страны, в том числе мастера спорта и члены национальной сборной. По итогам соревнований калмыцкая команда заняла третье общекомандное место, продемонстрировав высокий уровень подготовки и волю к победе.