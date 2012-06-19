Театротерапия для пожилых людей

При Республиканском комплексном центре социального обслуживания населения успешно работает театральная студия «Гармония». Руководитель - Заслуженная артистка Калмыкии Тамара Параева. В период пандемии Тамара Георгиевна провела онлайн-занятия по актерскому мастерству для пожилых людей.

В ходе занятий пожилые граждане выполняли упражнения, развивающие сценическое мастерство, разучивали тексты будущихспектаклей. Пожилые люди с удовольствием принимают участие в театральных постановках, по словам специалистов центра, такие занятия также способствуют социализации бабушек и дедушек.