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4 февраля, 15:48
НовостиСельское хозяйство

Федеральная поддержка будет оказана и калмыцким аграриям

Федеральная поддержка будет оказана и калмыцким аграриям

 

 Председатель Правительства России Михаил Мишустин провел в Элисте совещание с членами федерального кабмина, Главой региона и предпринимателями в сфере сельского хозяйства.

По словам председателя рескома профсоюзов работников АПК Владимира Мудаева, сейчас в регионе наметилась тенденция планомерной работы в сфере развития главной отрасли. Выделяются немалые средства, в том числе на поддержку пострадавших от засухи минувшим летом хозяйств. Это стало возможным, благодаря большой работе руководства республики с целым рядом федеральных ведомств.

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