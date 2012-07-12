Федеральная поддержка будет оказана и калмыцким аграриям

Председатель Правительства России Михаил Мишустин провел в Элисте совещание с членами федерального кабмина, Главой региона и предпринимателями в сфере сельского хозяйства.

По словам председателя рескома профсоюзов работников АПК Владимира Мудаева, сейчас в регионе наметилась тенденция планомерной работы в сфере развития главной отрасли. Выделяются немалые средства, в том числе на поддержку пострадавших от засухи минувшим летом хозяйств. Это стало возможным, благодаря большой работе руководства республики с целым рядом федеральных ведомств.