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4 марта, 11:03
НовостиКультура

Театралы приглашают в гости

Театралы приглашают в гости

В Республиканском русском театре драмы и комедии пройдет спектакль по мотивам произведения Алехандро Касона «Утренняя фея».

Это история одной семьи, в которой мать потеряла дочь и вновь ее обрела. Старинная испанская легенда в двух действиях о страстях жизни и таинствах смерти с элементами мистического триллера. Режиссер – Народная артистка Калмыкии Елена Хаптаханова. Продолжительность спектакля – 1 час 35 минут.

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А на сцене Национального драматического театра имени Басангова - «Калмыцкая свадьба». Автор и режиссер пьесы – Заслуженный деятель искусств России Борис Манджиев.

Спектакль давно полюбился зрителю и является творческим проектом общенационального значения в области культуры и искусства. Фольклорное действо «Хальмг хюрм» - это яркий пример синтеза законов драматургии и самобытных традиций, устного народного творчества. 

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А в субботу и воскресенье Театр кукол «Джангар» приглашает малышей на детский игровой спектакль «Хавр», посвященный калмыцкому национальному празднику «Цаган Сар», символу обновления человека и природы. Время спектакля 12:00 и 14:00.

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