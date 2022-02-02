На Масленичной неделе сегодня – «Тещины вечерки»

В этот день, по традиции, зятья должны пригласить своих тещ в дом и угощать блинами. Примета на этот день такова - чем дружелюбнее и щедрее будет зять, тем лучше сложится жизнь молодой семьи.

Еще один интересный исторический факт о Масленице. В языческие времена этот праздник отмечали в день весеннего равноденствия, прощаясь с зимой и приветствуя весну. После принятия христианства дату празднования привязали к Пасхе. Именно поэтому дата наступления Масленицы каждый год изменяется.