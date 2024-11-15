Театр танца «Ойраты» принял участие в межрегиональном фестивале национальных культур «Территория дружбы».

В Великом Новгороде в большой концертной программе фестиваля «Территория дружбы» участвовали творческие коллективы из Калмыкии, Санкт-Петербурга, Вологодской и Новгородской областей. Участники фестиваля - истинные пропагандисты культуры разных народов России. Цель фестиваля - укрепление дружбы между народами, знакомство с традициями и культурой народов, живущих в России.

В филармонии Великого Новгорода им. А.С. Аренского состоялся гала – концерт. В нем приняли участие государственный театр танца Калмыкии «Ойраты», вокальный ансамбль «Родник» и ансамбль армянских традиционных танцев «Зартонк» из Санкт-Петербурга, фольклорный ансамбль «Вагане» Вологодской области и многие другие творческие коллективы.