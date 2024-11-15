Члены политической фракции «Единая Россия», представленной в Народном Хурале Калмыкии начали встречу с кандидатом на пост Председателя Правительства Гиляной Босхомджиевой.

Напомним, в пятницу руководитель региона Бату Хасиков внес ее кандидатуру на рассмотрение парламента.

Встречи Босхомджиевой с членами фракционных групп, представленных в калмыцком парламенте, продолжаются. Уже состоялась беседа с представителями регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду». Впереди - с членами фракций КПРФ и Новые люди. После этого состоится заседание, на котором депутаты примут решение - согласовать кандидатуру Босхомджиевой или нет.