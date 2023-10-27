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30 октября, 08:22
Новости

Свыше 200 тысяч правонарушений дорожного движения зафиксировано в этом году

Свыше 200 тысяч правонарушений дорожного движения зафиксировано в этом году

Около 99% информации поступило со специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме. Вся информация консолидируется в Центре автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Республике.

Комплексы фотовидеофиксации устанавливаются с учетом анализа аварийности в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. Они фиксируют нарушения скоростного режима, правил парковки, стоянки в запрещенных местах.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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