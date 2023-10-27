Сегодня в Калмыкии продолжается строительство республиканского госпиталя ветеранов войн с центром гериатрии и реабилитации

Работы проводятся в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики до 2024г. Объект расположен в районе Ярмарочного пруда. Сейчас там ведется строительство инженерных сетей. Новый госпиталь будет рассчитан на 120 коек. В центре будут оказывать долговременную медико-социальную помощь пожилым людям.

В здании установят геронтологические койки, оборудуют кабинеты памяти, остеопороза, амбулаторного приема гериатра, психолога, психиатра. Как нам стало известно, завершить строительство планируется в следующем году.