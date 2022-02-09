Священнослужители Элистинской и Калмыцкой епархии проводят акцию по сбору средств в поддержку беженцев из Донбасса

В стенах Духовно-просветительского центра Казанского кафедрального собора состоялась встреча учащихся столичной школы №2 со студентом Литературного института имени Горького Богданом Шимохиным.

Он рассказал ребятам о своем пребывании в Донецкой народной республике, свои наблюдения он подкреплял видеоматериалами из своего будущего фильма «Дети Донбасса».