14 марта, 14:20
Священнослужители Элистинской и Калмыцкой епархии проводят акцию по сбору средств в поддержку беженцев из Донбасса
В стенах Духовно-просветительского центра Казанского кафедрального собора состоялась встреча учащихся столичной школы №2 со студентом Литературного института имени Горького Богданом Шимохиным.
Он рассказал ребятам о своем пребывании в Донецкой народной республике, свои наблюдения он подкреплял видеоматериалами из своего будущего фильма «Дети Донбасса».
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