Калмыкия должна будет готова принять 200 беженцев из ЛНР и ДНР

Правительство России утвердило распределение по регионам, в которые их разместят. Согласно документу, столько же человек сможет принять в ЮФО и Адыгея. Волгоградская область должна будет принять 450 беженцев с Донбасса, Астраханская область – 600. Свыше 4 тысяч 700 беженцев разместят Ростовская область и Крым.

Больше всех в ЮФО примет Краснодарский край – более 5 000 человек, - сообщается на сайте Правовой информации.