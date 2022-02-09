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14 марта, 15:29
Новости

Калмыкия должна будет готова принять 200 беженцев из ЛНР и ДНР

Калмыкия должна будет готова принять 200 беженцев из ЛНР и ДНР

Правительство России утвердило распределение по регионам, в которые их разместят. Согласно документу,  столько же человек сможет принять в ЮФО и Адыгея. Волгоградская область должна будет принять 450 беженцев с Донбасса, Астраханская область – 600. Свыше 4 тысяч 700 беженцев разместят Ростовская область и Крым.

Больше всех в ЮФО примет Краснодарский край – более 5 000 человек, - сообщается на сайте Правовой информации.

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