Суточный прирост заболевших в Калмыкии, по-прежнему, свыше ста человек

Специалисты управления Роспотребнадзора в очередной раз призывают земляков сплотиться, ни в коем случае, не забывать о мерах безопасности. И обязательно прививаться.

Сегодня они подали пример. Коллектив получил антиковидный препарат. Причем не в первый раз. О том, что говорят сотрудники санитарного ведомства и какие прогнозы озвучивают - нашем материале.

Руководитель регионального ведомства Джангар Санджиев проходит ревакцинацию. Впервые защитить себя от коронавируса сотрудники Роспотребнадзора смогли в январе этого года. Повторять процедуру необходимо спустя полгода вне зависимости от уровня антител.

Со слов разработчиков, вакцины, находящиеся в гражданском обороте в стране, защищают от нового "Дельта" Штамма на 80-90 процентов. Это очень высокая степень. Ведь, по рекомендации ВОЗ, для массовой иммунизации достаточна пятидесятипроцентная эффективность. При этом иммунитет формируется, ориентировочно, на 42 день, так что, на уровень заболеваемости, набирающая в регионе в последние три недели прививочная кампания, не влияет. Специалисты напоминают, что вакцинированный может заразиться, но защитит себя от тяжёлых последствий.

На сегодня инъекцию против коронавируса получили свыше 52 тысяч жителей Калмыкии. Это чуть более 42 процентов от необходимого плана для достижения в регионе иммунной прослойки.

Уровень заболеваемости в регионе растет. Достигнутое плато по уровню инфицированных продержится, по прогнозам эпидемиологов, 2-3 недели, затем ожидает небольшой спад и затишье в осенний период. А уже в ноябре-декабре Роспотребнадзор прогнозирует четвертую волну коронавируса.