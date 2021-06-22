15 июля, 15:46
Совместные проекты с Калмыкией готова вести Индия
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Как отметил Глава региона Бату Хасиков на своей странице в инстаграм, с делегацией этой страны обсудили инфраструктурные проекты, которые принесут пользу жителям степной республики. А также программы по водоснабжению, развитию туризма и борьбе с опустыниванием.
Далее стороны проанализируют точки сотрудничества в выбранных проектах и определят, как развивать совместные инициативы. Начало уже положено.