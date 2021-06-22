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15 июля, 15:46
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Совместные проекты с Калмыкией готова вести Индия

Совместные проекты с Калмыкией готова вести Индия

Как отметил Глава региона Бату Хасиков на своей странице в инстаграм, с делегацией этой страны обсудили инфраструктурные проекты, которые принесут пользу жителям степной республики. А также программы по водоснабжению, развитию туризма и борьбе с опустыниванием. 

 Далее стороны проанализируют точки сотрудничества в выбранных проектах и определят, как развивать совместные инициативы. Начало уже положено.

 

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