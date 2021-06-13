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12 июля, 09:41
НовостиCOVID-19

Суточный прирост заболевших коронавирусом увеличивается

Суточный прирост заболевших коронавирусом увеличивается

По данным оперштаба, к этому утру выявлены 98 новых случая заражения. Среди выздоровевших - 21 человек. Также сообщается о трех летальных исходах с воскресенья. Всего их на сегодня 431.

  В госпиталях лечатся 545 жителей Калмыкии. В тяжелом состоянии 20 пациентов, половина подключены к ИВЛ. За весь период пандемии, инфицированы более 22 тысяч 700 человек. Чуть более 92 процентов из них - побороли недуг. И эта цифра стремительно падает. Месяц назад она приближалась к 98 %

 

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