Суточный прирост заболевших коронавирусом увеличивается

По данным оперштаба, к этому утру выявлены 98 новых случая заражения. Среди выздоровевших - 21 человек. Также сообщается о трех летальных исходах с воскресенья. Всего их на сегодня 431.

В госпиталях лечатся 545 жителей Калмыкии. В тяжелом состоянии 20 пациентов, половина подключены к ИВЛ. За весь период пандемии, инфицированы более 22 тысяч 700 человек. Чуть более 92 процентов из них - побороли недуг. И эта цифра стремительно падает. Месяц назад она приближалась к 98 %