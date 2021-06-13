Школьники из Городовиковского района вышли в финал Всероссийской патриотической акции

Команда Кировского сельского лицея прошла отборочный тур Всероссийской акции "Я - гражданин России".

Девятиклассники вместе со своими наставниками реализовали социальный проект "Великая честь - Родине служить!". Они оборудовали спортивную площадку для физической подготовки юношей школы к службе в армии.

Финальный тур акции пройдет в августе. Очная часть состоится в рамках тематического профильного потока во Всероссийском детском центре "Смена".