3 октября, 14:17
 21 °C
104,45
94,51
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
3 октября, 08:43
НовостиСобытие

Студенты многопрофильного колледжа Городовиковска принимают участие в сборе урожая яблок в СПК «Новая Победа» Яшалтинского района.

Студенты многопрофильного колледжа Городовиковска принимают участие в сборе урожая яблок в СПК «Новая Победа» Яшалтинского района.

Часть собранного урожая вместе с жителями села Красномихайловское, на территории которого находится СПК «Новая Победа», они передали в зону СВО. Молодые люди считают свою работу хорошей возможностью не только получить профессиональные знания, но и поддержать бойцов в зоне специальной военной операции.

Мастер производственного обучения Дмитрий Колесник доволен результатами трудового десанта ребят.

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия