Студенты многопрофильного колледжа Городовиковска принимают участие в сборе урожая яблок в СПК «Новая Победа» Яшалтинского района.
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Часть собранного урожая вместе с жителями села Красномихайловское, на территории которого находится СПК «Новая Победа», они передали в зону СВО. Молодые люди считают свою работу хорошей возможностью не только получить профессиональные знания, но и поддержать бойцов в зоне специальной военной операции.
Мастер производственного обучения Дмитрий Колесник доволен результатами трудового десанта ребят.
Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия