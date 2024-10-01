Студенты многопрофильного колледжа Городовиковска принимают участие в сборе урожая яблок в СПК «Новая Победа» Яшалтинского района.

Часть собранного урожая вместе с жителями села Красномихайловское, на территории которого находится СПК «Новая Победа», они передали в зону СВО. Молодые люди считают свою работу хорошей возможностью не только получить профессиональные знания, но и поддержать бойцов в зоне специальной военной операции.

Мастер производственного обучения Дмитрий Колесник доволен результатами трудового десанта ребят.

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия