3 октября, 14:16
 21 °C
104,45
94,51
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
3 октября, 08:32
НовостиСобытие

Сегодня в Национальном музее им.Пальмова открытие персональной выставки, приуроченной к юбилею заслуженного художника республики Дельгр Сангаджиевой.

Сегодня в Национальном музее им.Пальмова открытие персональной выставки, приуроченной к юбилею заслуженного художника республики Дельгр Сангаджиевой.

«Пространство цвета и света» — второй ее персональный проект. Там будет представлено более 60 холстов и графических листов, вдохновленных историей, традициями, верованиями и природой Калмыкии.

В экспозиции можно будет увидеть портреты, пейзажи, натюрморты и жанровые композиции. Дельгр Сангаджиева 35 лет преподает в детской художественной школе имени Г.О. Рокчинского. За это время она воспитала около 800 начинающих любителей изобразительного искусства.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия