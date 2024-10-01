Сегодня в Национальном музее им.Пальмова открытие персональной выставки, приуроченной к юбилею заслуженного художника республики Дельгр Сангаджиевой.

«Пространство цвета и света» — второй ее персональный проект. Там будет представлено более 60 холстов и графических листов, вдохновленных историей, традициями, верованиями и природой Калмыкии.

В экспозиции можно будет увидеть портреты, пейзажи, натюрморты и жанровые композиции. Дельгр Сангаджиева 35 лет преподает в детской художественной школе имени Г.О. Рокчинского. За это время она воспитала около 800 начинающих любителей изобразительного искусства.