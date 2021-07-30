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2 сентября, 11:09
НовостиМолодёжная политика

Студент КалмГУ выиграл грант на создание клуба по классической стрельбе из лука

Студент КалмГУ выиграл грант на создание клуба по классической стрельбе из лука

"Арчери таг КалмГУ" - так назвал свой проект Давид Маяев. Его цель - подарить студентам родного университета новое хобби. Для того, чтобы воплотить идею в жизнь Давид принял участие в Молодежном проектном форуме ЮФО «Селиас-2021», где получил грант в размере 270 тысяч рублей. На нем собрались более 400 юношей и девушек. За 4 дня они не только получили море впечатлений, но также обменялись опытом и обрели новые знакомства.

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