Студент КалмГУ выиграл грант на создание клуба по классической стрельбе из лука

"Арчери таг КалмГУ" - так назвал свой проект Давид Маяев. Его цель - подарить студентам родного университета новое хобби. Для того, чтобы воплотить идею в жизнь Давид принял участие в Молодежном проектном форуме ЮФО «Селиас-2021», где получил грант в размере 270 тысяч рублей. На нем собрались более 400 юношей и девушек. За 4 дня они не только получили море впечатлений, но также обменялись опытом и обрели новые знакомства.