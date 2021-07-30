Как оформить Пушкинскую карту? Пошаговая инструкция

Для того, чтобы дать нашим подписчикам подробный ответ мы опирались на данные Госуслуг.

Начнем с разъяснения. "Пушкинская карта" дает возможность молодежи культурно развиваться, не переживая о финансовом вопросе. Пользуясь средствами, которые автоматически начислены из госбюджета на счет (пока это разовое поступление в 3000 рублей), можно посещать музеи, театры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры. Программа рассчитана на молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. С момента открытия карты, выделенную сумму нужно потратить до нового года. В следующем году на счет подростка будут переведены уже 5000 рублей.

Но до тех пор ее нужно открыть. Как?

Шаг 1. Зарегистрироваться на Госуслугах и подтвердить учетную запись. Если она уже имеется, можно сразу переходить ко второму пункту.

Шаг 2. Установить на телефон приложение "Госуслуги.Культура". Войти в приложение можно, используя логин и пароль основного портала "Госуслуги".

Шаг 3. Как только вход в "Госуслуги.Культура" будет выполнен, появится запрос на подтверждение выпуска Пушкинской карты. Согласившийся сразу же становится владельцем виртуальной карты с имеющимися на ней 3 тысячами рублей. Доступна она будет во вкладке "Счет".

Шаг 4. В пластиковом варианте карту выдают в любом отделении Почта Банка. Оплачивать билеты с нее можно в кассе выбранного учреждения.

Шаг 5. Осталось лишь выбрать подходящие мероприятия и оплатить билет. С афишей событий можно ознакомится как на портале "Госуслуги.Культура", так и на сайте Культура.рф. Что касается покупки с помощью "Пушкинской карты", то процесс ничем не отличается от оплаты с других карт и на других порталах. После операции именные билеты придут автоматически на электронную почту.

Шаг 6. Узнать как можно больше нового!