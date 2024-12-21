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23 декабря, 14:45
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Студент из Калмыкии Очир Мангатов – серебряный призер открытого Кубка ЮФО по армрестлингу.

Студент из Калмыкии Очир Мангатов – серебряный призер открытого Кубка ЮФО по армрестлингу.

В Волгограде состоялся открытый Кубок ЮФО по армрестлингу «Стальная хватка: армрестлинг» среди студентов и молодежи. В турнире приняли участие почти 120 спортсменов из 18 команд, представлявших спортивные клубы Волгоградской и Саратовской областей и Калмыкии.

В напряженной борьбе студент Калмыцкого госуниверситета Очир Мангатов завоевал серебряную медаль. В Кубке, проходившем в Волгоградском ГАУ, участвовали самые сильные атлеты юга России, и соревнование стало одним из самых массовых спортивных встреч. Нешуточная борьба развернулась здесь за призовые места, как в личном зачете, так и в общекомандном Турнир судили пять судей Всероссийской категории.

Фото: Армрестлинг в Калмыкии

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