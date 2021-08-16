Строительство 44-квартирного дома для собственников аварийного жилья в Элисте продолжается

Причем в соответствии с производственным графиком, сообщают в муниципальной Дирекции единого заказчика. В одном из корпусов, скоро завершат перекрывать плитами верхний уровень. После этого специалисты начнут монтаж кровли. Уже застеклены окна. Разводку систем вентиляции, энергоснабжения и отопления строители уже выполнили, идет отделка помещений. Все каменные работы подрядчик завершит до конца октября.