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13 октября, 14:01
НовостиСтроительство

Строительство 44-квартирного дома для собственников аварийного жилья в Элисте продолжается

Строительство 44-квартирного дома для собственников аварийного жилья в Элисте продолжается

Причем в соответствии с производственным графиком, сообщают в муниципальной Дирекции единого заказчика.  В одном из корпусов, скоро завершат перекрывать плитами верхний уровень. После этого специалисты начнут монтаж кровли. Уже застеклены окна. Разводку систем вентиляции, энергоснабжения и отопления строители уже выполнили, идет отделка помещений. Все каменные работы подрядчик завершит до конца октября.

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