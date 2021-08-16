13 октября, 14:37
Более 130 тысяч голов мелкого и крупного рогатого скота готовят к зимовке в Приютненском районе
До того момента, как животных переведут на стойловое содержание – остается полтора месяца. Однако, все будет зависеть от погодно-климатических условий. Потому, уже сейчас фермеры приводят в порядок помещения, организована дезобработка.
Что касается грубых кормов, то запасы уже подготовлены. Хотя некоторые сельхозтоваропроизводители еще продолжают заготовку. Поголовье сейчас находится на выпасах, состояние животных специалисты оценивают, как упитанное.
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