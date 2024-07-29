Стоимость земельных участков в Калмыкии за год подорожала в 2,5 раза

Такие данные опубликовало РИА Новости со ссылкой на агрегатор в сфере недвижимости. Это самый высокий показатель темпов роста по стране. В лидерах по увеличению стоимости участков под индивидуальное жилищное строительство наряду со степной республикой Алтай, там она возросла вдвое, чуть меньше в Тюменской области и Тыве.

Цена 6 соток увеличилась во всех регионах, кроме Камчатского края, Сахалинской области, а в Северокавказском округе – в Ингушетии и Карачаево-Черкесии. В среднем земельные участки в России подорожали за последний год на 25%, подсчитали эксперты агентства по недвижимости.

В денежном выражении по состоянию на июль самая дорогая, а это около 1 миллиона 100 тысяч рублей цена за сотку в Москве и Санкт-Петербурге. Замыкает тройку Дагестан.