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31 июля, 07:54
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Сегодня – 66 лет со дня открытия Национальной библиотеки имени А.М. Амур-Санана

Сегодня – 66 лет со дня открытия Национальной библиотеки имени А.М. Амур-Санана

Поздравления принимают сотрудники и ветераны главной книжной сокровищницы Калмыкии. Благодаря их ежедневному кропотливому труду, каждый посетитель имеет уникальную возможность соприкоснуться с богатейшим книжным фондом и получить доступ к новым знаниям.

Сегодня Национальная библиотека является крупным информационным, культурным, образовательным и методическим центром республики. Здесь хранятся материалы, отражающие опыт, накопленный предками, духовное наследие народа и память поколений.

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