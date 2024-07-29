Сегодня – 66 лет со дня открытия Национальной библиотеки имени А.М. Амур-Санана
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Поздравления принимают сотрудники и ветераны главной книжной сокровищницы Калмыкии. Благодаря их ежедневному кропотливому труду, каждый посетитель имеет уникальную возможность соприкоснуться с богатейшим книжным фондом и получить доступ к новым знаниям.
Сегодня Национальная библиотека является крупным информационным, культурным, образовательным и методическим центром республики. Здесь хранятся материалы, отражающие опыт, накопленный предками, духовное наследие народа и память поколений.
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