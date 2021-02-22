Сегодня стартовал региональный этап республиканской математической олимпиады школьников имени академика Пюрви Эрдниева.

Она проводится в три этапа. В этот раз более сотни ребят начальных классов, одновременно в разных субъектах страны будут выполнять задания по предмету «математика» в контексте образовательной технологии Укрупнения дидактических единиц.

В Элисте площадкой для олимпиады станет многопрофильная гимназия. Победители регионального этапа получат реальные шансы претендовать на получение гранта Президента России для лиц, проявивших выдающиеся способности, в размере 125 тысяч рублей.

В нём участвуют более 150 ребят с 4 по 11 класс. Эта площадка пропагандирует самобытную технологию в математическом образовании, отмечают в образовательном ведомстве. Не зная принципа укрупнённых дидактических единиц, сложно будет решать задания.

Победители и призёры олимпиады станут известны сегодня вечером.