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15 марта, 14:58
НовостиОбществоОбразование

Стартовал региональный этап республиканской математической олимпиады школьников имени академика Пюрви Эрдниева

Стартовал региональный этап республиканской математической олимпиады школьников имени академика Пюрви Эрдниева

Сегодня стартовал региональный этап республиканской математической олимпиады школьников имени академика Пюрви Эрдниева.

Она проводится в три этапа. В этот раз более сотни ребят начальных классов, одновременно в разных субъектах страны будут выполнять задания по предмету «математика» в контексте образовательной технологии Укрупнения дидактических единиц.

В Элисте площадкой для олимпиады станет многопрофильная гимназия. Победители регионального этапа получат реальные шансы претендовать на получение гранта Президента России для лиц, проявивших выдающиеся способности, в размере 125 тысяч рублей.

В нём участвуют более 150 ребят с 4 по 11 класс. Эта площадка пропагандирует самобытную технологию в математическом образовании, отмечают в образовательном ведомстве. Не зная принципа укрупнённых дидактических единиц, сложно будет  решать задания.

Победители и призёры олимпиады станут известны сегодня вечером.

 

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