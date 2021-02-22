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15 марта, 14:29
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"Пара из будущего". Заинтересовал ли фильм калмыцких зрителей?

"Пара из будущего". Заинтересовал ли фильм калмыцких зрителей?

Редкие пары могут пронести свою любовь через десятилетия, но все, же они есть. О них пишут стихи, слагают песни и, конечно, снимают фильмы. Может даже фантастические. Беспроигрышный коктейль этих жанров представила кинолента «Пара из будущего» от режиссера Алексея Нужного. Она создана при поддержке телеканала Россия. Этот фильм заинтересовал и калмыцкого зрителя. Их мнение о картине узнала Дарья Ганцукова.

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