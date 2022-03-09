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5 апреля, 16:22
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Стартовал весенний призыв в армию

Стартовал весенний призыв в армию

Соответствующий указ подписан Президентом России. По данным военного комиссара Калмыкии Андрея Сарангова, из региона на службу в Вооруженные силы страны призовут более 300 человек, эта цифра сопоставима с аналогичным периодом прошлого года.

Подготовительные мероприятия уже завершены, все 14 призывных комиссий в муниципалитетах приступили к работе. Отправка новобранцев со сборных пунктов начнётся в третьей декаде мая.

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