Стартовал весенний призыв в армию

Соответствующий указ подписан Президентом России. По данным военного комиссара Калмыкии Андрея Сарангова, из региона на службу в Вооруженные силы страны призовут более 300 человек, эта цифра сопоставима с аналогичным периодом прошлого года.

Подготовительные мероприятия уже завершены, все 14 призывных комиссий в муниципалитетах приступили к работе. Отправка новобранцев со сборных пунктов начнётся в третьей декаде мая.