Бату Хасиков: Калмыкия имеет хорошее основание для создания территориального бренда

"Наша республика постепенно реализует свой потенциал в сфере туризма, у нас появляется все больше объектов туристической инфраструктуры и новых туристических маршрутов. Все это — хорошее основание для создания территориального бренда" - сообщил Глава региона на своем официальном Telegram-канале

По словам Бату Хасикова, уже 11 апреля в регион приедут основатели компании «Асмысл», которые проведут первичный анализ существующей туристической инфраструктуры и дадут рекомендации по разработке серии локальных брендов.

"Считаю, это позволит поднять имидж и узнаваемость региона. И, что не менее важно, это привлечет к нам новых туристов и инвесторов" - заключил руководитель республики.