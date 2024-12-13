Спортсмены из Калмыкии с открытого межрегионального чемпионата по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет в честь олимпийского чемпиона Назира Манкиева привезли две медали.

Санал Бадмаев в весовой категории до 60 кг стал победителем и завоевал золотую медаль.

Алдар Бадмаев в весовой категории до 45 кг занял 3 место.

Во Дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева в столице Ингушетии собрались 150 спортсменов из СКФО и других регионов России, чтобы побороться за лидерство в 11 весовых категориях на трех коврах главной спортивной арены.

На мероприятии присутствовало много известных спортсменов, а также главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили.

Фото: Академия борьбы Республики Калмыкия