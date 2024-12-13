20 декабря в стране отмечается День работников органов государственной безопасности России.

Общественная палата РК поздравляет офицера Арсланга Владимировича с его профессиональным праздником. Есть имена героев, чьи подвиги, в силу их «секретности», нам неизвестны, но мужество при успешном выполнении боевых операций невозможно предать забвению. Среди них, неизвестных героев, - наш земляк, полковник, в настоящее время находится на пенсии.

Арсланг из Калмыкии учился в академии ФСБ России. Служил в Северо-Кавказском регионе, где проявил себя в контртеррористических операциях по противодействию международному терроризму.

В конце лета 2013 года силами международного терроризма два батальона боевиков были перекинуты на Северный Кавказ. В это время российские войска и спецслужбы впервые столкнулись в открытом противостоянии с террористическим движением «Джабхат Аль Hycpa» (одним из подразделений ИГИЛ). Мало кто осведомлен, что там зимой 2014 года шли боевые мероприятия с применением реактивных установок «Град» и фронтовой авиации, связанные с ликвидацией террористических групп.

Тогда наш земляк Арсланг проявил лучшие качества офицера: с малым отрядом прибыл на помощь сослуживцу и спас его. При этом выполнил боевую задачу без потери личного состава.

Награжден медалью орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени и многими ведомственными наградами. Имеет ранения.

Арсланг в 2016 демобилизован с военной службы по состоянию здоровья, но, несмотря на это, в 2024 году он принял участие в специальной военной операции.