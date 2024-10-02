Спортсменка из Калмыкии Анжела Хахленова в составе Национальной сборной России участвует во втором этапе подготовки к Первенству Европы среди молодежи.

С 29 сентября по 14 октября в городе Бронницы Московской области проходят интенсивные тренировки по тхэквондо. Лучшие представители этого вида спорта готовятся к Первенству Европы по тхэквондо среди молодежи, которое состоится с 20 по 25 октября в Боснии и Герцеговине.

Анжела проходит подготовку под чутким руководством личных тренеров Михаила Кулешова и Байрты Боктаевой. На сборе с молодыми спортсменами делятся своими знаниями и опытом президент Союза тхэквондо России Анатолий Терехов и Вадим Иванов - главный тренер сборной команды РФ.

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК