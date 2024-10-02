Должностное лицо привлечено к административной ответственности за нарушение закона в сфере закупок, сообщает сегодня прокуратура Ики-Бурульского района.

Установлено, что в октябре и декабре прошлого года медицинским учреждением были заключены контракты на поставку лекарственных препаратов. Однако, она была осуществлена с единственным поставщиком, то есть без проведения торгов в форме аукциона.

Прокурором района в адрес руководителя организации внесено представление, которое находится на рассмотрении. Управлением Федеральной антимонопольной службы виновное лицо привлечено к административной ответственности. Также в отношении бывшего руководителя бюджетного учреждения возбуждено административное производство за нарушение антикоррупционного законодательства.