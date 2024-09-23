Совместный вечерний рейд полицейских, представителей региональных отделений общероссийского движения "Молодая гвардия" и "Движение первых" проведен в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Семья. Подросток. Закон".
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Также состоялась встреча с подростками, состоящими на учете, и их родителями. Инициаторы мероприятия провели профилактические беседы, рассказали о деятельности своих движений, предложили альтернативные виды досуговой занятости.
Инспекторы по делам несовершеннолетних и общественники посетили места отдыха и концентрации молодежи, проверили по месту жительства и обследовали условия проживания семей, находящихся в социально опасном положении.