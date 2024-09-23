В Пятигорске стартовал юбилейный всероссийский слет казачьей молодежи. Пятый по счету.

В нем участвуют 13 казачьих обществ, представляющих 70 регионов России, а также представители объединений из Белоруссии, Сербии, Южной Осетии, Абхазии и Казахстана. Представлена и делегация Калмыкии - атаман Санал Кожиев и руководитель молодежного казачьего центра военно-патриотического воспитания Джангар Шальдиров.

В нем участвуют 13 казачьих обществ, представляющих 70 регионов России, а также представители объединений из Белоруссии, Сербии, Южной Осетии, Абхазии и Казахстана. Представлена и делегация Калмыкии - атаман Санал Кожиев и руководитель молодежного казачьего центра военно-патриотического воспитания Джангар Шальдиров.

В рамках мероприятия запланированы панельные дискуссии, круглые столы, обучающие семинары и встречи с экспертами. Образовательная часть форума будет реализована в пяти тематических направлениях.