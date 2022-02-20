Совет Федерации России принял закон о наделении участников спецоперации в Украине и в Донбассе статусом ветеранов боевых действий

Ранее, законопроект был одобрен Государственной Думой страны по инициативе партии «Единая Россия».

Глава Калмыкии Бату Хасиков отметил важность принятого закона꞉ «В это непростое время нашим военным особо важна поддержка. Рад и горд тем, что наша партия вносит свой импакт, становится примером для остальных».

Кроме того, Глава региона поддержал инициативу партии «Единая Россия» о предоставлении бесплатного газа для Вечных огней, которая также одобрена Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В ближайшее время она будет реализована по всей стране꞉ «Уже поручил коллегам обеспечить реализацию этой значимой меры. Пламя на мемориалах горит в память о подвигах наших дедов и прадедов, чьё дело сегодня продолжают наши воины».