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23 марта, 19:45
Новости

Совет Федерации России принял закон о наделении участников спецоперации в Украине и в Донбассе статусом ветеранов боевых действий

Совет Федерации России принял закон о наделении участников спецоперации в Украине и в Донбассе статусом ветеранов боевых действий

Ранее, законопроект был одобрен Государственной Думой страны по инициативе партии «Единая Россия».

Глава Калмыкии Бату Хасиков отметил важность принятого закона꞉ «В это непростое время нашим военным особо важна поддержка. Рад и горд тем, что наша партия вносит свой импакт, становится примером для остальных».

Кроме того, Глава региона поддержал инициативу партии «Единая Россия» о предоставлении бесплатного газа для Вечных огней, которая также одобрена Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В ближайшее время она будет реализована по всей стране꞉ «Уже поручил коллегам обеспечить реализацию этой значимой меры. Пламя на мемориалах горит в память о подвигах наших дедов и прадедов, чьё дело сегодня продолжают наши воины».

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