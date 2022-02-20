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23 марта, 19:46
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Калмыкия вошла в пятерку регионов по вовлеченности жителей в онлайн - голосование по выбору общественных территорий

Калмыкия вошла в пятерку регионов по вовлеченности жителей в онлайн - голосование по выбору общественных территорий

Всего в онлайн-голосовании в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» приняло участие свыше 18 тысяч человек.

По его итогам определены 7 общественных территорий в поселках Ики-Бурул, Кетченеры, селах Тундутово и Яшалта, городах Городовиковск, Лагань и Элиста.

На сегодняшний день контракты на благоустройство общественных территорий заключены всеми 7 муниципальными образованиями. На местах уже начаты работы. За 6 лет реализации нацпроекта в республике благоустроено 29 общественных мест в 20 муниципальных образованиях. Уже сейчас Калмыкия готовится к новому голосованию. Оно пройдет с 15 апреля по 30 мая.

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