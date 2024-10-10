Сотрудники полиции Элисты выявили факт незаконного хранения наркотических средств

В степи, недалеко от ул.Кирова, по подозрению в совершении правонарушения был задержан мужчина. При досмотре у него находился полимерный пакет, который, при виде сотрудников полиции, он пытался скрыть. В ходе проверочных мероприятий личность элистинца установлена.

Задержанный пояснил, что это фрагменты дикорастущей конопли, которые он сорвал для личного потребления, без цели сбыта.

Изъятое вещество, весом более 146гр. направлено на экспертизу. Согласно заключению, веществом является наркотическое средство каннабис (марихуана).

Возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения, устанавливаются все обстоятельства.

Фото: МВД Калмыкия