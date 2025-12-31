12 января, 19:22
 1 °C
91,97
78,79
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
12 января, 14:15
НовостиСобытие

️За прошедшую неделю на дорогах Калмыкии погиб один человек, девять получили травмы различной степени тяжести.

️За прошедшую неделю на дорогах Калмыкии погиб один человек, девять получили травмы различной степени тяжести.

Всего в период с 1 по 11 января зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий.

Одно из происшествий произошло 7 января в Городовиковском районе: 23-летний водитель автомобиля «Лада-Гранта» не справился с управлением, съехал с дороги и совершил наезд на опору ЛЭП. Водитель и пассажир были доставлены в медицинское учреждение.

На основании данных автоматической фиксации за указанный период вынесено 1145 постановлений об административных правонарушениях в области дорожного движения.

Фото: Госавтоинспекция Республики Калмыкия

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия