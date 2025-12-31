️За прошедшую неделю на дорогах Калмыкии погиб один человек, девять получили травмы различной степени тяжести.

Всего в период с 1 по 11 января зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий.

Одно из происшествий произошло 7 января в Городовиковском районе: 23-летний водитель автомобиля «Лада-Гранта» не справился с управлением, съехал с дороги и совершил наезд на опору ЛЭП. Водитель и пассажир были доставлены в медицинское учреждение.

На основании данных автоматической фиксации за указанный период вынесено 1145 постановлений об административных правонарушениях в области дорожного движения.

Фото: Госавтоинспекция Республики Калмыкия