18 октября, 14:41
"Сообщи, где торгуют смертью"
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В Калмыкии стартовал 2 этап Всероссийской антинаркотической акции. Она направлена на получение информации от населения о возможных фактах незаконного оборота и потребления наркотиков с последующим оперативным реагированием на заявления и обращения граждан.
В Калмыкии стартовал 2 этап Всероссийской антинаркотической акции. Она направлена на получение информации от населения о возможных фактах незаконного оборота и потребления наркотиков с последующим оперативным реагированием на заявления и обращения граждан.
Главной составляющей акции является гарантированная возможность жителям республики, позвонив по телефонам "горячих линий".