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18 октября, 15:12
Новости

"Готов к труду и обороне"

"Готов к труду и обороне"

В посёлке Комсомольский ребята из общеобразовательных организаций Черноземельского района выполнили нормативы по прыжкам в длину, подтягиванию, бегу, стрельбе из пневматической винтовки на новой спортивной площадке.

Для сдачи нормативов ГТО площадка оснащена всем необходимым. В том числе комплексом разноуровневых перекладин, турников и брусьев, лавками для пресса, скамьей для наклонов, велотренажером, силовыми тренажерами. Абитуриенты, имеющие знак ГТО, могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вуз, а студенты – претендовать на повышенную академическую стипендию.

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