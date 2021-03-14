«Сохраним сайгака вместе». В Национальном музее Калмыкии открылась выставка фоторабот

Так решили назвать фотовыставку ее организаторы. В первую очередь, привлечь внимание общественности к проблеме сокращения численности антилопы. Открытие экспозиции состоялось сегодня в Национальном музее. Там можно увидеть работы тех, кто входит в Союз фотографов дикой природы России. Автор большинства из них наш земляк – Гаря Лиджиев.

Проект Всемирного фонда дикой природы «Сохраним сайгака вместе» стал победителем конкурса Фонда Президентских грантов, направленного на работу с местным населением в ареале обитания краснокнижного животного Северо-Западного Прикаспия.

Фотовыставка - первое мероприятие, которое проходит в рамках международного проекта, говорит представитель общественной организации Валерий Шмунк, его поразили работы, посвященные природе Калмыкии. По словам эксперта, планируется онлайн-трансляция с территории заповедника, благодаря которой многие увидят, как живет сайгак и другие обитатели степи.

Сейчас на территории Калмыкии почти 10 тысяч особей редкого животного. За три года общими усилиями удалось противостоять главной угрозе - браконьерству. Нынешней весной степных антилоп станет больше. С 20 апреля объявят месячник тишины. У степных антилоп наступает ответственный период - отел.

Посетители выставки, увидев уникальные снимки тех, кто неравнодушен к судьбе степных антилоп, загорелись желанием побывать в местах их обитания. Экспозиция состоит из 80 фотографий дикой степной природы. Кроме сайгаков можно любоваться табунами лошадей и другими представителями местной фауны, полями тюльпанов и лотосов, за сохранение которых несет ответственность каждый из нас.